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Ein ehemaliger Ethereum-Großinvestor hat seine gesamte ETH-Position verkauft und 71.000 BNB im Wert von rund 50 Millionen Dollar gekauft, während die Ethereum Foundation gleichzeitig einen Führungswechsel in ihrem Protokoll-Cluster bekanntgab. Diese beiden Ethereum News treffen den Markt in einer Phase, in der ETH bei rund 2.194 Dollar notiert und 53 Prozent unter dem Allzeithoch von 4.953 Dollar liegt. Die Abgänge von Barnabé Monnot und Tim Beiko, zwei Schlüsselfiguren der Ethereum-Entwicklung, fallen in die kritische Vorbereitungszeit für das Glamsterdam-Upgrade.

Das BNB-ETH-Verhältnis steuert auf das dritte grüne Quartal in Folge zu, was auf eine aktive Kapitalrotation zwischen den beiden Ökosystemen hindeutet. Gleichzeitig fließt frisches Kapital in Presale-Projekte, die bereits funktionierende Produkte bieten und noch vor einem Börsenlisting stehen. Ethereum bleibt mit 68 Prozent des globalen DeFi-Volumens die führende Smart-Contract-Plattform, doch die jüngste Kursentwicklung drückt auf die Stimmung. Dieser Artikel ordnet die aktuellen Ethereum News ein und zeigt, wohin sich Kapital in dieser unsicheren Phase bewegt.

Ethereum News: Whale-Rotation und Foundation-Umbau prägen den Mai

Die Ethereum Foundation gab am 12. Mai bekannt, dass die Entwicklung des Glamsterdam-Upgrades nach einem Interoperabilitätstreffen im norwegischen Svalbard Fortschritte gemacht hat. Laut FXStreet übernehmen Will Corcoran, Kev Wedderburn und Fredrik Svantes die Leitung des Protokoll-Clusters, nachdem Barnabé Monnot und Tim Beiko die Foundation verlassen haben und Alex Stokes ein Sabbatical antritt. Der Übergang ist Teil einer breiteren Umstrukturierung, die seit dem vergangenen Jahr läuft.

Parallel dazu meldete Lookonchain, dass Garrett Jin, ein bekannter Ethereum-Wal, seine gesamte ETH-Position verkauft und über 71.000 BNB im Wert von rund 50 Millionen Dollar akkumuliert hat. Laut Analytics Insight ist das BNB-ETH-Verhältnis im zweiten Quartal bisher um 3,10 Prozent gestiegen, und auch andere Whale-Wallets haben in dieser Woche BNB zugekauft.

Die Aktivität bei realen Vermögenswerten auf der Binance Chain legte laut RWA.xyz innerhalb von 30 Tagen um über 13 Prozent zu, während der RWA-Wert auf Ethereum im gleichen Zeitraum um 5 Prozent fiel. Diese Divergenz zeigt, wohin neues Kapital fließt, auch wenn die größere Basis von Ethereum dadurch nicht in Frage gestellt wird.

Die Ethereum News zeigen ein gemischtes Bild: Auf der Entwicklungsseite schreitet das Glamsterdam-Upgrade voran, das den L1-Durchsatz verdreifachen und die Gasgebühren senken soll, aber der Führungswechsel bei der Foundation schafft kurzfristig Unsicherheit. Das Upgrade bringt eine eingebaute Trennung von Block-Vorschlagenden und Block-Erstellern, was die Manipulation von Transaktionsreihenfolgen deutlich erschweren soll.

ETH handelt unter der 200-Tage-Linie bei 2.367 Dollar, und die April-Inflationsdaten von 3,8 Prozent im Jahresvergleich belasten den Risikoappetit. Spot-ETH-ETFs haben kumuliert 11,6 Milliarden Dollar an Zuflüssen verzeichnet, doch die jüngste Wochenentwicklung zeigt Abflüsse. Genau in dieser Phase der Unsicherheit bei großen Coins richten sich Blicke auf Projekte, die noch vor einem Listing stehen und bereits ein funktionierendes Ökosystem bieten.

Pepeto: Gebührenfreier Trading-Hub mit Cross-Chain-Brücke und Risikobewertung

Während die Ethereum News Anleger verunsichern, zieht ein Presale-Projekt Kapital an, das eine funktionierende Handelsinfrastruktur bietet, ohne auf ein Upgrade oder eine Marktbewegung warten zu müssen. Pepeto bietet genau diese Kombination aus fertigem Produkt und frühem Einstieg.

Das Fundament von Pepeto ist ein gebührenfreier Trading-Hub, der von einem ehemaligen Binance-Experten entwickelt wurde, der versteht, wie Auftragsfluss und Liquidität die Preise von Token nach dem Listing formen. Der Trading-Hub bietet Token-Tausch, eine Brücke für Cross-Chain-Transfers und ein Bewertungsinstrument, das das Risiko bei jedem Handel einschätzt. Ohne zwischen Plattformen wechseln zu müssen, können Inhaber Vermögenswerte über Netzwerke bewegen, Positionen vor dem Einstieg bewerten und handeln, ohne Gebühren zu zahlen, die bei anderen Diensten die Erträge schmälern.

Jeder Vertrag wurde von SolidProof geprüft und verifiziert, bevor der Presale geöffnet wurde, und die Werkzeuge sind bereits aktiv, was Pepeto von Presales trennt, die Funktionen ankündigen und vor dem Listing nichts liefern. Pepeto hat während des Presales mehr als 10 Millionen Dollar eingebracht, und dieses Kapital floss in einer Phase, in der die Ethereum News von Kursrückgängen und Whale-Verkäufen dominiert wurden, was ein starkes Zeichen echten Vertrauens darstellt. Das erwartete Binance-Listing rückt näher, und wenn der Handel beginnt, verschwindet der Presale-Preis von 0,0000001871 Dollar und der Markt bestimmt einen neuen Boden.

Das Angebot von 420 Billionen Token ist auf der offiziellen Pepeto-Website dokumentiert, was bedeutet, dass jede neue Wallet, die dem Trading-Hub beitritt, die Nachfrage gegenüber einem festen Pool von Token steigert. Ein Mitgründer von Pepe hat das System mit derselben Tokenstruktur aufgebaut, die PEPE zu einem Milliarden-Dollar-Projekt machte, und diesmal steht ein vollständiges Protokoll hinter dem Token. Presale-Daten und Kaufvolumen bestätigen, dass Kapital dieses Projekt gewählt hat, während der Rest des Marktes auf eine Richtung wartete.

Fazit zu den Ethereum News und zur Presale-Alternative

Während die Ethereum News Anlegern eine Erholungschance bieten, liegen die wirklichen Ergebnisse bei Projekten, die noch nicht gelistet sind und deren Rechnung ein weit größeres Potenzial zeigt. Pepeto bietet einen funktionierenden Trading-Hub, mehr als ein zweistelliger Millionenbetrag stützt die These, und das erwartete Binance-Listing verwandelt Presale-Einstiege in Gewinne, die ETH-Anleger über Jahre hinweg allein mit Ethereum nicht erreichen werden.

Frühe ETH-Inhaber, die einen Tag vor der Masse eingestiegen sind, verwandelten kleine Positionen in beachtliches Vermögen, und genau dieses Zeitfenster existiert gerade bei Pepeto, bevor das Listing den aktuellen Einstieg entfernt. Die Stunden vor dem Listing entscheiden darüber, wer die Ergebnisse einsammelt und wer anderen beim Feiern zusieht.

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Häufig gestellte Fragen

Was sind die wichtigsten Ethereum News im Mai 2026?

Die Ethereum Foundation hat neue Führungskräfte für den Protokoll-Cluster berufen, während ein ehemaliger Ethereum-Großinvestor seine gesamte ETH-Position verkauft und 50 Millionen Dollar in BNB investiert hat. Das Glamsterdam-Upgrade schreitet voran und soll den L1-Durchsatz verdreifachen.

Warum fällt Pepeto im Zusammenhang mit den Ethereum News auf?

Pepeto hat während des Presales mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt und bietet einen gebührenfreien Trading-Hub mit Cross-Chain-Brücke und Risikobewertungstool, die alle vor dem Presale von SolidProof geprüft und verifiziert wurden. Den vollständigen Überblick über das Projekt finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website.