Zcash News: Grayscale beantragt den ersten Privacy-Coin-ETF, während ZEC bei 500 Dollar konsolidiert

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Grayscale hat bei der SEC einen Antrag eingereicht, um seinen Zcash Trust in einen Spot-ETF umzuwandeln, der unter ZCSH an der NYSE Arca handeln soll. Diese Zcash News könnten den ersten regulierten ETF weltweit schaffen, der direkt an einen Privacy-Coin gekoppelt ist. Multicoin Capital hat offengelegt, seit Februar 2026 eine bedeutende ZEC-Position aufgebaut zu haben. Die SEC hatte ihre Untersuchung der Zcash Foundation ohne Maßnahmen abgeschlossen.

ZEC wird am 16. Mai bei rund 500 bis 520 Dollar gehandelt, nach einem Wochenhoch über 640 Dollar. In den letzten sieben Tagen hat ZEC rund 17 Prozent verloren. Die aktuellen Zcash News zeigen einen Token an einem Wendepunkt nach einer Rally von über 1.200 Prozent. Wir analysieren den ETF-Antrag und die Preisprognose. Außerdem schauen wir auf ein Presale-Token, das Anlegern auf der Suche nach dem nächsten großen Schritt auffallen dürfte.

Zcash News: Grayscale reicht historischen ETF-Antrag ein, während Multicoin Capital große Position bestätigt

Die bedeutendste Zcash News dieses Monats ist Grayscales Antrag, seinen Zcash Trust in einen Spot-ETF umzuwandeln. Laut Coinpedia wurde der Form-S-3-Antrag am 8. Mai eingereicht und folgt der Strategie, die Grayscale für seine Bitcoin- und Ethereum-Produkte angewendet hat. Der Fonds würde echte ZEC-Token halten und seine Performance am CoinDesk Zcash Price Index messen. Coinbase Custody wäre als Verwahrer vorgesehen, und Coinbase Inc. als Prime Broker.

Multicoin-Capital-Mitgründer Tushar Jain erklärte, der Fonds habe seit Februar eine bedeutende ZEC-Position aufgebaut, weil geschirmte Transaktionen Anleger vor staatlicher Überwachung schützen, wie CryptoTimes berichtete. Jain beschrieb Zcash als eine Rückkehr zu den Cypherpunk-Idealen der Kryptowelt. Die SEC hatte ihre Untersuchung der Zcash Foundation beendet, ohne Durchsetzungsmaßnahmen zu ergreifen, was einen regulatorischen Überhang beseitigte. Diese Entwicklungen deuten darauf hin, dass Privacy-Coins eine neue Phase der Akzeptanz erreichen könnten.

ZEC liegt am 16. Mai bei 500 bis 520 Dollar nach einem Rückzug vom Wochenhoch über 640 Dollar. CoinCodex sieht ein Ziel von 700 bis 800 Dollar, wenn der Kurs über 550 Dollar hält. Ein Bruch darunter öffnet den Weg Richtung 480 Dollar. Die Zcash-Prognose für 2026 reicht von 285 bis über 900 Dollar, je nach ETF-Genehmigung.

Die Marktkapitalisierung liegt bei 8 bis 9 Milliarden Dollar, und der Kurs hat seit den Jahrestiefs über 1.200 Prozent zugelegt, was bedeutet, dass der schnellste Teil möglicherweise hinter uns liegt. Für Anleger mit Blick auf Positionen mit mehr Spielraum richtet sich die Aufmerksamkeit auf frühe Einstiege.

Pepeto bietet Anlegern eine Handelsplattform mit funktionierenden Werkzeugen vor dem Listing

Die Zcash News zeigen, wie schnell institutionelles Kapital in einen Token fließen kann, doch ein Kurs, der bereits über 1.200 Prozent gestiegen ist, lässt wenig Platz für die Renditen, die Früheinsteiger erzielen. Pepeto bietet genau diesen frühen Zugang, weil die Handelsplattform fertig gebaut ist und das erwartete Binance-Listing den Presale-Preis neu bewerten wird.

Die Pepeto-Brücke ermöglicht es Anlegern, Token von einer Chain auf eine andere zu übertragen, ohne auf Genehmigungen Dritter warten oder weitere Gebühren zahlen zu müssen. Der Risiko-Score prüft Token, bevor ein Käufer sich festlegt, und fügt eine Sicherheitsebene hinzu, die die meisten Meme-Coins von Anfang an überspringen. PepetoSwap ermöglicht gebührenfreie Swaps über verschiedene Chains hinweg, und weil kein Plattformanteil bei jedem Trade abgezogen wird, bleiben mehr Token in der Wallet.

Bisher sind 10 Millionen Dollar in den Presale geflossen, da Anleger die Werkzeuge, die Zahlen und das Audit vor dem Einstieg selbst prüfen können. Ein unabhängiges SolidProof-Audit wurde vor dem Start des Presales abgeschlossen und hat den gesamten Code verifiziert. Mit 420 Billionen Token ist das Angebot auf die Liquidität ausgelegt, die eine aktive Handelsplattform vom ersten Tag an benötigt.

Auf der offiziellen Pepeto-Website lässt sich jedes Werkzeug und jedes Detail zur Handelsplattform einsehen. Wer die Zcash News verfolgt und nach einer Position mit Spielraum sucht, findet beim aktuellen Presale-Preis von 0,0000001871 Dollar eine Gelegenheit, die frühe ZEC-Anleger aus eigener Erfahrung als entscheidend kennen, weil das erwartete Binance-Listing diesen Preis neu bewerten wird. Alle Presale-Informationen stehen auf der offiziellen Pepeto-Website bereit.

Fazit zu den Zcash News und zum Presale-Fenster

Keine Zcash News können leugnen, dass ZEC eine der größten Bewegungen im Kryptomarkt geliefert hat, doch die aktuelle Größe bedeutet, dass der schnellste Teil des Anstiegs hinter uns liegen könnte. ZEC war günstig, bevor der Markt an Privacy-Coins glaubte, und die Wallets, die damals einstiegen, haben echten Wohlstand aufgebaut. Wer jetzt bei Pepeto einsteigt, vollzieht dieselbe Art von frühem Schritt. Dieses Presale-Fenster schließt sich, wenn das erwartete Binance-Listing eintrifft, und der heutige Preis wird zum Einstieg, nach dem später viele vergeblich suchen werden. Alle Details finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website.

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FAQ

Was treibt die Zcash News im Mai 2026 an?

Grayscale hat den Antrag für den weltweit ersten Spot-Privacy-Coin-ETF eingereicht, Multicoin Capital hat eine bedeutende ZEC-Position offengelegt, und die SEC hat ihre Untersuchung zu Zcash ohne Maßnahmen beendet. Der Kurs liegt nach einer Rally von über 1.200 Prozent in einer Konsolidierungsphase.

Warum wird Pepeto neben Zcash News erwähnt?

Pepeto bietet einen Presale-Einstieg vor einem erwarteten Binance-Listing und gibt Anlegern die Art von früher Positionierung, die ZEC vor seinem eigenen Ausbruch vor einem Jahr bot. Bisher flossen 10 Millionen Dollar in den Presale, und die offizielle Pepeto-Website zeigt alle Zugangswege.