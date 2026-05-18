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VARON unterstützt den Monat des Bewusstseins für Asthma durch die Förderung einer besseren Lungengesundheit und mehr Komfort beim Atmen im Alltag



18.05.2026 / 02:10 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



BERLIN, 18. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Anlässlich des Monats des Bewusstseins für Asthma im Mai macht VARON , ein führender Anbieter von Lösungen für die Atemwegsversorgung, auf die Bedeutung eines besseren Managements der Lungengesundheit und des Zugangs zu zuverlässiger Sauerstoffversorgung für Menschen mit Asthma und anderen Atemwegserkrankungen aufmerksam. Der Monat des Bewusstseins für Asthma erinnert weltweit an die anhaltenden Herausforderungen, mit denen Millionen von Menschen im Umgang mit Asthma konfrontiert sind. VARON unterstützt diese Initiative durch die Förderung barrierefreier, benutzerfreundlicher Lösungen für die Sauerstofftherapie , die darauf ausgelegt sind, den Atemkomfort, die Mobilität und die Lebensqualität zu Hause und unterwegs zu verbessern. "Eine gesunde Atmung ist für ein gutes Leben unerlässlich, insbesondere für Menschen, die mit Asthma leben", so der Geschäftsführer von VARON. "Unser Ziel ist es, zuverlässige Sauerstofflösungen anzubieten, die den Anwendern und ihren Familien mehr Komfort im Alltag, Mobilität und ein Gefühl der Sicherheit bieten." Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation sind weltweit schätzungsweise 262 Millionen Menschen von Asthma betroffen, wobei die Symptome von leichten Beschwerden bis hin zu schweren Atembeschwerden reichen können. Eine angemessene Atemunterstützung und rechtzeitige Sauerstoffversorgung können den Betroffenen helfen, solche Episoden besser zu bewältigen und ihr tägliches Aktivitätsniveau aufrechtzuerhalten. Die Sauerstoffkonzentratoren von VARON umfassen sowohl stationäre als auch tragbare Sauerstofflösungen, die für unterschiedliche Anforderungen an die Sauerstoffversorgung ausgelegt sind. Der VARON VP-6 Continuous Flow Oxygen Concentrator ist ein tragbarer Sauerstoffkonzentrator, der für aktive Nutzer entwickelt wurde, die auf Reisen, zu Hause oder im Freien eine kontinuierliche Sauerstoffversorgung benötigen. Als flexibles, tragbares Sauerstoffgerät verfügt er über einen einstellbaren kontinuierlichen Durchfluss von 28 % bis 90 %, ein wiederaufladbares Akkusystem und ist leise im Betrieb, wodurch er sich ideal für die Mobilität im Alltag und den täglichen Komfort eignet. Der VARON Serene 5 Home Oxygen Concentrator ist ein fortschrittliches Sauerstoffgerät für den Heimgebrauch, das für eine stabile Sauerstoffversorgung in medizinischer Qualität entwickelt wurde. Dieses Sauerstoffgerät liefert eine Sauerstoffkonzentration von 93 ± 3 % und arbeitet mit einem Geräuschpegel von unter 43 dB, wodurch es sich ideal für den nächtlichen Einsatz und die kontinuierliche Therapie zu Hause eignet. Zudem verfügt es über eine Verneblerfunktion und bietet so zusätzliche Atemunterstützung in einem einzigen kompakten System. VARON empfiehlt Menschen mit Asthma und Atemwegsproblemen, der Gesundheit ihrer Lunge durch eine Kombination aus ärztlicher Beratung, einer gesunden Lebensweise und geeigneten Hilfsmitteln zur Atemunterstützung - wie beispielsweise einem tragbaren Sauerstoffkonzentrator und einem Sauerstoffgerät für den Heimgebrauch bei Bedarf - Priorität einzuräumen. Das Unternehmen setzt sich weiterhin dafür ein, das Wohlbefinden im Atemwegsbereich durch Innovation, Aufklärung und leicht zugängliche Versorgungslösungen zu verbessern, die den Anwendern helfen, leichter zu atmen und jeden Tag mehr Komfort im Alltag zu genießen. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website von VARON Medienkontakt:

E-Mail: support@varoninc.de

Website: https://varoninc.de/ View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/varon-unterstutzt-den-monat-des-bewusstseins-fur-asthma-durch-die-forderung-einer-besseren-lungengesundheit-und-mehr-komfort-beim-atmen-im-alltag-302774274.html



18.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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