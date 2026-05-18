Starker operativer Turnaround mit deutlich steigenden Umsätzen, positivem Ergebnis und wachsendem Cashflow - begleitet von konsequenter Expansion und klar erkennbaren Meilensteinen im laufenden Geschäftsjahr.

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Sierra Madre Gold & Silver Ltd.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Sierra Madre Gold & Silver Ltd. · Ersteller/Verbreiter: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 18.05.2026, 5:44 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der mexikanische Silbergürtel gehört zu den wichtigsten Silberlagerstätten der Erde und erstreckt sich über große Teile Zentral- und Nordmexikos. Bereits seit dem 16. Jahrhundert spielt der Silberabbau eine wichtige Rolle für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes. Bedeutende Bergbaustädte wie Zacatecas oder Guanajuato entstanden durch reiche Silbervorkommen. Bis heutezählt Mexiko zu den großen Silberproduzenten der Welt, wodurch der Silbergürtel sowohl wirtschaftlich als auch historisch von großer Bedeutung bleibt.

Der aktive Produzent Sierra Madre Gold & Silver Ltd. (WKN: A3CM97) ist ein aufstrebendes Unternehmen in dieser Region. Bei den aktuellen Silber- und Goldpreisen erscheint eine vertiefte Beschäftigung mit der Gesellschaft naheliegend.

Sierra Madre Gold & Silver: Q4 2025 stärkt Wachstumskurs im mexikanischen Silberkomplex!

Die kanadische Sierra Madre Gold & Silver Ltd. (WKN: A3CM97) betreibt mit dem La-Guitarra-Komplex einen wieder angelaufenen Silber- und Goldbetrieb im mexikanischen Bergbaugebiet. Das Unternehmen befindet sich weiterhin in der Phase des operativen Hochlaufs und arbeitet daran, Produktion, Erzqualität und Anlagenkapazität schrittweise zu erhöhen.

Rekordquartal zum Jahresende: deutlicher Sprung bei Umsatz und Cashflow!

Im vierten Quartal 2025 konnte Sierra Madre (WKN: A3CM97) nach Unternehmensangaben die bisher stärkste operative Leistung seit dem Wiederanlauf erzielen. Die Nettoerlöse stiegen auf 8,32 Mio. US-Dollar. Die Produktion lag bei rund 68.296 Unzen Silber und 1.050 Unzen Gold, während der Absatz auf Silberäquivalentbasis etwa 135.958 Unzen erreichte.

Auch die Ergebniskennzahlen entwickelten sich klar positiv: Das bereinigte EBITDA lag im Quartal bei 3,1 Mio. US-Dollar, während der operative Cashflow 2,4 Mio. US-Dollar erreichte. Wichtig für die Einordnung: Das bereinigte EBITDA ist keine nach IFRS standardisierte Kennzahl. Maßgeblich sind Definition und Überleitung in den Unternehmensunterlagen.

Vom Restart zum profitablen Produzenten!

Für das Gesamtjahr 2025 markiert das Unternehmen einen wichtigen operativen Wendepunkt. Insgesamt wurden 271.204 Unzen Silber und 4.041 Unzen Gold verkauft, was rund 628.196 Unzen Silberäquivalent entspricht. Die Jahresnettoerlöse beliefen sich auf rund 25 Mio. US-Dollar.

Besonders stark fiel die Ergebnisentwicklung aus. Der Nettogewinn lag bei 8,13 Mio. US-Dollar, darin enthalten war allerdings eine Ertragsteuererstattung von 6,1 Mio. US-Dollar. Operativ wichtig bleiben daher vor allem das bereinigte EBITDA von 6,03 Mio. US-Dollar und der operative Cashflow von 4,09 Mio. US-Dollar. Damit gelang der Übergang in ein profitables Geschäftsjahr nach dem Produktionsrestart.

Wachstumstreiber Coloso: Expansion nimmt Fahrt auf!

Das Coloso-Minenzentrum entwickelt sich zunehmend zu einem wichtigen Wachstumstreiber innerhalb des La-Guitarra-Komplexes. 2025 wurden dort mehrere Abbaubereiche reaktiviert und parallel der Ausbau der Verarbeitungsanlage in La Guitarra vorangetrieben.

Quelle: Sierra Madre Gold & Silver

Nach Unternehmensplanung soll die erste Expansionsphase die tägliche Kapazität von derzeit rund 500 Tonnen auf 750 bis 800 Tonnen pro Tag erhöhen und bis Ende des zweiten Quartals 2026 in Betrieb gehen. In einer zweiten Phase strebt das Unternehmen bis 2027 eine Erweiterung auf etwa 1.200 bis 1.500 Tonnen pro Tag an.

Diese Arbeiten können die kurzfristige Produktion stärken und zugleich die Grundlage für höhere Durchsätze und eine bessere Auslastung der Anlage schaffen. Entscheidend bleibt, ob die geplanten Zeitpläne, Erzgehalte, Kostenannahmen und metallurgischen Ergebnisse im laufenden Betrieb bestätigt werden.

Nazareno: neue Produktionszone vor weiterer Skalierung!

Auch das Nazareno-Projekt befindet sich in einer wichtigen Entwicklungsphase. 2025 wurde der Untertagebau gestartet. Nach Unternehmensangaben wurden bereits mehr als 700 Tonnen mineralisiertes Material zur Verarbeitungsanlage geliefert. Parallel wird die Infrastruktur erweitert, um mehrere Erzbereiche effizienter miteinander zu verbinden.

Besonders relevant ist dabei, dass die ersten Entwicklungsarbeiten nach Unternehmensangaben gegenüber dem Ressourcenmodell 2023 höhere Gehalte zeigten: rund 40% höhere Silbergehalte und rund 30% höhere Goldgehalte im abgeglichenen Material. Das ist ein positiver Hinweis für den Hochlauf.

Trotz der starken operativen Entwicklung bleibt Sierra Madre (WKN: A3CM97) einem typischen Minenrisikoprofil ausgesetzt. Dazu zählen insbesondere volatile Edelmetallpreise, Währungsrisiken, mögliche Verzögerungen bei Minenentwicklung und Anlagenexpansion sowie operative, technische, regulatorische und standortbezogene Risiken im laufenden Bergbaubetrieb in Mexiko.

Fazit: Starke Produktionsbasis - Del Toro bleibt zusätzlicher Impuls unter Vorbehalt!

Sierra Madre Gold & Silver Ltd. (WKN: A3CM97) hat 2025 einen klaren operativen Turnaroundgeschafft und sowohl Nettoerlöse als auch operativen Cashflow deutlich verbessert. Besonders das starke Produktionsjahr, der positive operative Cashflow und der Ausbau der La-Guitarra-Mine unterstreichen den eingeschlagenen Wachstumskurs. Wichtige zukünftige Impulsgeber bleiben die Expansionsarbeiten bei La Guitarra, die Projektbereiche Coloso und Nazareno sowie die geplante Übernahme der Del-Toro-Mine - vorbehaltlich des endgültigen Abschlusses, der TSXV-Akzeptanz und der mexikanischen kartellrechtlichen Genehmigung.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quelle / Quellenbasis: Sierra Madre Gold & Silver Ltd., Unternehmensmeldung vom 29.04.2026 zu Q4/2025 und Gesamtjahr 2025, Unternehmensmeldung vom 28.04.2026 zur Aktionärsgenehmigung der geplanten Del-Toro-Übernahme, Unternehmensmeldung vom 08.09.2025 zu Nazareno, Unternehmenspräsentation/Website, SRC-Rohstoff-Reports, eigener Research und Interpretation. Intro Bild: Stock.adobe.com

Dieser Werbeartikel wurde am 17.05.2026 durch einen freien Journalisten für die Swiss Resource Capital AG erstellt und auf Basis öffentlich zugänglicher Unternehmensangaben bis zum 16.05.2026 fachlich angepasst.

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