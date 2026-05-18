Stellen Sie sich ein Unternehmen vor, das jahrzehntelang im Verborgenen arbeitete, dann einen radikalen Umbau durchlief und nun plötzlich zum gefragtesten Dienstleister einer milliardenschweren staatlichen Sanierungsoffensive aufsteigt. Zwischen verrosteten Bohrtürmen und undichten Methanemissionen hat sich ein Spezialist breitgemacht, der seit 1970 nichts anderes tut, als Löcher zu stopfen. Das 3. Quartal des Geschäftsjahres 2026 liefert den Beweis, dass die Wachstumsmaschine von Zefiro Methane anläuft.Den vollständigen Artikel lesen ...
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