© Foto: DALL-EWährend Gold, Silber oder Kupfer im Fokus der Anleger stehen, zieht im Hintergrund der Lithiumpreis kräftig an. In den letzten 6 Monaten um 120 %. Der KI-Boom, riesige Rechenzentren und Batteriesysteme treiben den Preis.Der Ausbau Künstlicher Intelligenz treibt nicht nur die Aktien aus der Branche in den Himmel, er macht sich auch zunehmend auf dem Rohstoffmarkt bemerkbar. Der immense Stromverbrauch der riesigen KI-Rechenzentren verschlingt eine Menge an Strom. Da die Energiezufuhr rund um die Uhr gewährleistet werden muss, steigt auch die Nachfrage nach Batterie-Speicher-Systemen (BESS - Battery Energy Storage Systems). Diese Speicherlösungen nehmen Strom aus erneuerbaren Energien oder dem …Den vollständigen Artikel lesen
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