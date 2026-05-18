DJ MÄRKTE ASIEN/Überwiegend schwächer - Samsung hieven Kospi ins Plus

DOW JONES--Zum Start in die neue Woche dominieren an den Börsen in Ostasien und Australien negative Vorzeichen. Auf der Stimmung lastet der andauernde Iran-Krieg. US-Präsident Donald Trump hat dem Iran mit neuen Militärschlägen gedroht, falls es nicht zu einer Einigung kommt. Die Straße von Hormus ist derweil noch immer geschlossen, was die Ölpreise am Montag weiter in die Höhe treibt. Das Barrel Brentöl verteuert sich um 1,8 Prozent auf 111,20 Dollar. Unter Druck stehen in der Region vor allem die Technologiewerte. Anleger warten gespannt auf die Geschäftszahlen von Nvidia im späteren Wochenverlauf.

Der südkoreanische Aktienmarkt trotzt der negativen Tendenz in der Region und liegt 0,2 Prozent im Plus, gestützt vom Schwergewicht Samsung Electronics. Dessen Kurs steigt um 4,5 Prozent mit der Nachricht, dass der Konzern die Verhandlungen mit den Gewerkschaften wieder aufgenommen hat. Das nährt die Hoffnung, dass ein Streik noch abgewendet werden kann.

In Tokio gibt der Nikkei-225-Index derweil um 0,8 Prozent nach. Der Composite-Index in Schanghai hält sich vergleichsweise gut mit einem Minus von 0,2 Prozent. Der Hang-Seng-Index in Hongkong fällt jedoch um 1,4 Prozent. Auch in Sydney geht es mit den Kursen im Schnitt um 1,4 Prozent nach unten.

An der Börse in Jakarta geht es mit dem IDX um 4 Prozent nach unten. Die indonesische Rupiah wertet zum US-Dollar auf ihren bisher tiefsten Stand ab. Die hartnäckige Schwäche der heimischen Währung dürfte Erwartungen befeuern, dass die indonesische Zentralbank am Mittwoch die Zinsen erhöht, um das Vertrauen in die Währung wieder herzustellen und das Sentiment am Markt aufzuhellen, sagt ein Marktbeobachter. Der Wertverlust der Währung werde nicht nur durch externe Ungleichgewichte infolge hoher Energiepreise und geopolitischer Spannungen verursacht, sondern auch durch Bedenken hinsichtlich der fiskalischen Lage Indonesiens und des regulatorischen Umfelds, die das Investitionsklima belasteten, sagt er.

=== INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss S&P/ASX 200 (Sydney) 8.506,70 -1,4 -2,4 08:00 Topix 500 (Tokio) 2.991,33 -0,8 +12,5 08:00 Kospi (Seoul) 7.507,58 +0,2 +78,2 08:30 Hang-Seng (Hongkong) 25.612,63 -1,4 -0,1 10:00 Shanghai-Composite 4.126,35 -0,2 +4,0 09:00 Straits-Times (Singapur) 4.965,84 -0,5 +6,9 11:00 IDX Comp. (Indonesien) 6.457,95 -4,0 -25,3 10:00 KLCI (Malaysia) 1.733,62 -0,4 +3,2 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 09:39 % YTD EUR/USD 1,1621 -0,0 1,1625 1,1639 -1,1 EUR/JPY 184,77 +0,1 184,52 184,36 +0,4 EUR/GBP 0,8727 +0,1 0,8722 0,8704 +0,1 USD/JPY 158,98 +0,1 158,76 158,38 +1,5 USD/KRW 1.503,76 +0,4 1.497,73 1.500,20 +4,4 USD/CNY 6,8135 +0,1 6,8092 6,8026 -2,6 USD/CNH 6,8156 +0,0 6,8126 6,8043 -2,3 USD/HKD 7,8290 -0,0 7,8296 7,8298 +0,6 AUD/USD 0,7133 -0,2 0,7148 0,7171 +6,9 NZD/USD 0,5837 -0,0 0,5838 0,5864 +1,4 BTC/USD 76.825,86 -1,8 78.258,48 80.782,40 -12,4 ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 107,68 +2,1 2,26 105,42 Brent/ICE 111,34 +1,9 2,08 109,26 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.539,90 +0,0 1,89 4.538,02 Silber 75,43 -0,7 -0,52 75,95 Platin 1.963,82 -0,5 -9,63 1.973,45 Angaben ohne Gewähr ===

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