© Foto: Matthias Balk - picture alliance/dpaCisco begeistert Anleger mit starken Quartalszahlen. HSBC sieht die KI-Offensive erst am Anfang - und traut der Aktie noch deutlich mehr zu.Der Netzwerkausrüster Cisco hat mit seinen jüngsten Quartalszahlen an der Wall Street für Euphorie gesorgt. Nach einem Kurssprung von 13 Prozent sieht die britische Großbank HSBC weiteres Potenzial für die Aktie, wie CNBC berichtet. Die Analysten stuften das Papier von "Halten" auf "Kaufen" hoch. Gleichzeitig erhöhte HSBC das Kursziel drastisch von 77 auf 137 US-Dollar, was laut Daten von SeekingAlpha über dem Durchschnitt der Wall Street Analysten von 119,54 US-Dollar liegt. KI wird für Cisco zum Milliardenmotor Vor allem das Geschäft rund um …Den vollständigen Artikel lesen
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