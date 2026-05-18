Mercedes-Benz prüft einen stärkeren Einstieg ins Verteidigungsgeschäft. Konzernchef Ola Källenius machte im Gespräch mit dem "Wall Street Journal" deutlich, dass der Autobauer grundsätzlich bereit sei, seine Kompetenzen auch im militärischen Umfeld einzusetzen - vorausgesetzt, das Geschäft sei wirtschaftlich attraktiv. Hintergrund ist die verschärfte geopolitische Lage und die wachsende Bedeutung der europäischen Verteidigungsfähigkeit.Källenius sieht dabei vor allem die industrielle Stärke von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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