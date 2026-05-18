Nach dem kräftigen Kursrückgang zu Beginn des Iran-Krieges konnte der Kurs der Lufthansa in den letzten Handelswochen wieder Boden gut machen. In der Vorwoche sorgte der Dividendenabschlag in Höhe von 0,33 Euro pro Anteilschein dann wieder für niedrigere Kurse. Für Unterstützung sorgt indes weiterhin das Interesse des Milliardärs Klaus-Michael Kühne.Die Kühne Holding des Logistikunternehmers Klaus-Michael Kühne kann sich einen weiteren Ausbau ihrer Beteiligung an der Lufthansa vorstellen. Das Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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