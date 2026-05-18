Paris (www.anleihencheck.de) - Mit einem Kurs von 1,6160 AUD je Euro erreichte der australische Dollar (AUD) zuletzt den höchsten Stand seit Herbst 2024, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Seit Jahresbeginn habe die Gemeinschaftswährung gegenüber dem "Aussie" damit um rund 8 Prozent an Wert verloren. Vor allem die geldpolitische Kehrtwende der australischen Notenbank dürfte dem Aussie zuletzt Rückenwind verliehen haben. Nachdem die Märkte Ende 2025 noch mehrheitlich mit weiteren Zinssenkungen gerechnet hätten, habe die Reserve Bank of Australia Anfang dieses Jahres einen deutlich restriktiveren Kurs eingeschlagen. Auslöser sei vor allem die wieder anziehende Inflation infolge der stark gestiegenen Energiepreise gewesen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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