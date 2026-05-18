Die Nel-ASA-Aktie ist zuletzt um rund +6,5% gestiegen und zeigt damit wieder erste Stärke im kurzfristigen Chartbild. Nach der kurzen Schwächephase hellt sich die technische Struktur etwas auf. Vor allem bleibt das bullische Momentum hoch und sorgt aktuell für neue Hoffnung auf eine größere Erholung im Wasserstoffsektor. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur Nel ASA-Aktie Der Nel ASA-Kurs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de