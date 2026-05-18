Nach der starken Aufwärtsbewegung der vergangenen Monate hat die AMD-Aktie zuletzt deutlich an Momentum verloren und rund -10% korrigiert. Damit rücken kurzfristig die nächsten Unterstützungszonen in den Fokus, während sich das Chartbild zunehmend eintrübt. Die hohe Dynamik im KI- und Chipsektor sorgt dabei weiterhin für starke Schwankungen im Kursverlauf. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de