Erst explodierte Cerebras beim Börsendebüt um 68 Prozent, dann rutschte die Aktie am Freitag um rund 10 Prozent ab. Der KI-Chip-Hoffnungsträger begeistert, doch die Bewertung wird schnell zur Belastung. Furioser Börsenstart, abrupter Rücksetzer Der Börsengang von Cerebras Systems war einer der spektakulärsten IPOs des Jahres. Der Spezialist für KI-Halbleiter legte den Ausgabepreis auf 185 US-Dollar fest, eröffnete am Donnerstag bei 350 US-Dollar und stieg ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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