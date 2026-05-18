

EQS-Media / 18.05.2026 / 08:20 CET/CEST

Stockholm, 18 Mai 2026 - Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: " BAT " und Börse Stuttgart: " EBM "); im Folgenden "Eurobattery Minerals" oder das "Unternehmen", genannt gibt die Aufnahme einer unabhängigen Research-Berichterstattung (Coverage) über das Unternehmen mit einer Kaufempfehlung und einem 12-Monats-Kursziel von 0,45 SEK pro Aktie bekannt, was einem Aufwärtspotenzial von über 130 % gegenüber dem aktuellen Handelsniveau entspricht.. Der Research-Bericht befasst sich mit den beiden Hauptprojekten von Eurobattery Minerals: dem Wolframprojekt San Juan in Spanien und dem Nickel-Kupfer-Kobalt-Projekt Hautalampi in Finnland. Die SOTP-Bewertung im Basisszenario entspricht 0,448 SEK pro Aktie (12-Monats-Ziel: 0,45 SEK). Das Bull-Szenario, das auf einer vorläufigen Schätzung des Unternehmens von 960.000 Tonnen zusätzlichem Ressourcenpotenzial innerhalb der San-Juan-Konzession basiert - vorbehaltlich einer Bestätigung durch weitere Bohrungen -, erreicht 1,105 SEK pro Aktie. Bei den aktuellen Spotpreisen für Wolfram steigt das Bull-Szenario auf 1,561 SEK pro Aktie. Aus dem Report ergeben sich folgende Pluspunkte für das Projekt San Juan: Kaufempfehlung - Kursziel: 0,45 SEK - Aktueller Kurs: ca. 0,20 SEK - Kurspotenzial: über 130%

Produktionsstart geplant für Q1 2027 - in weniger als 12 Monaten

Alle Genehmigungen liegen vor - Bergbaulizenz gültig bis 2055

Finanzierung gesichert: Wandelanleihe über 60 Mio. SEK (Loft Capital, Mai 2026)

LOI für den Verkauf des Konzentrats mit Wolfram Bergbau und Hütten AG (Sandvik-Gruppe) unterzeichnet - Abnehmer ist ab dem ersten Tag verfügbar

Mineralressource von 145.000 Tonnen WO3 bei 1,3 % Gehalt - einer der höchsten Gehalte aller produktionsnahen Wolfram-Projekte in Europa

Engineering (Minepro Solutions, Spanien) und metallurgische Tests (SLR Consulting, UK) laufen

Anträge auf Status als strategisches Projekt nach dem EU Critical Raw Materials Act (CRMA) eingereicht - Entscheidung im Juni 2026 erwartet

Bull-Case (erste Unternehmensschätzung 960.000 t, vorbehaltlich Bestätigung durch Bohrungen, zu aktuellen Spot-Preisen): 1,561 SEK je Aktie "San Juan ist eines der am weitesten fortgeschrittenen Wolfram-Projekte in Europa. Alle Genehmigungen liegen vor, die Finanzierung ist gesichert, und Abnehmer stehen ab dem ersten Tag bereit. Wir liegen im Plan, die Produktion im ersten Quartal 2027 zu starten", sagt Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals AB. Er fährt fort: "Während Eurobattery sich weiterentwickelt und wichtige Schritte auf unserem Wachstumsweg geht, sehen wir einen klaren Mehrwert darin, unsere Sichtbarkeit am Kapitalmarkt zu erhöhen. Dieser Research-Report vermittelt ein klares und kontinuierliches Bild unseres Geschäfts, unserer Strategie und unseres langfristigen Potenzials." Der Bericht ist dieser Pressemitteilung beigefügt und ebenfalls auf der Website des Unternehmens verfügbar: https://investors.eurobatteryminerals.com/de/wirtschaftsberichte/ . Der vollständige Forschungsbericht von Mangold ist auch auf der Website von Mangold Fondkommission unter https://mangold.se/mangold-insight/bolag/eurobattery-minerals/ verfügbar und wird vierteljährliche Aktualisierungen enthalten. Haftungsausschluss Diese Pressemitteilung enthält eine Zusammenfassung ausgewählter Informationen und Einschätzungen aus einem von Mangold Fondkommission AB ("Mangold") erstellten Research-Bericht über Eurobattery Minerals AB. Verweise auf Bewertungsszenarien, Kursziele, Marktannahmen und Projektbewertungen basieren auf der Analyse von Mangold und stellen keine Aussagen, Prognosen oder Garantien von Eurobattery Minerals hinsichtlich der zukünftigen Bewertung, der Kursentwicklung oder der finanziellen Performance dar. Sprachversionen Eurobattery Minerals AB veröffentlicht Informationen in englischer, schwedischer und deutscher Sprache zur Vereinfachung für unsere Aktionäre und Stakeholder. Im Falle von Abweichungen oder Unstimmigkeiten zwischen den Sprachversionen ist die englische Version maßgebend. Über Eurobattery Minerals Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market ( BAT ) sowie der deutschen Börse Stuttgart ( EBM ) notiert ist. Mit der Vision, Europa bei verantwortungsvoll gewonnenen Mineralien unabhängiger zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Entwicklung von Bergbauprojekten in Europa, um kritische Rohstoffe bereitzustellen, Europas Versorgungssicherheit zu stärken und den Übergang zu einer nachhaltigeren Gesellschaft zu unterstützen. Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn . Kontakte Roberto García Martínez - CEO E-Mail: info@eurobatteryminerals.com Ansprechpartner Investor Relations E-Mail: ir@eurobatteryminerals.com Mentor Mangold Fondkommission AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB Tel.: +46 (0)8 503 015 50 E-Mail: ca@mangold.se



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Datei: Mangold Insight Research Report EBM_DE



Emittent/Herausgeber: Eurobattery Minerals AB

Schlagwort(e): Energie



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