An den Edelmetallmärkten ist die Stimmung am Freitag deutlich gekippt. Der Preis für eine Feinunze fiel zuletzt bis auf 4.480 Dollar und markierte damit den tiefsten Stand seit Ende März. Auch bei Silber und Industriemetallen wie Kupfer dominierten Verkäufe. Nachdem sich Silber zuletzt noch extrem stark präsentiert hatte, sackte es zuletzt zeitweise bis auf 73,89 Dollar ab. Damit sind fast sämtliche Jahresgewinne wieder aufgebraucht.Als Belastungsfaktor gilt vor allem die enttäuschte Hoffnung auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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