DJ PTA-PVR: CA Immobilien Anlagen AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG (ESMA 2015/1597)

CA Immobilien Anlagen AG: Veröffentlichung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG

Wien (pta000/18.05.2026/08:00 UTC+2) - Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung nach -- 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung

1. Emittent CA Immobilien Anlagen AG, Mechelgasse 1, 1030 Wien, Österreich

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Finanz- oder sonstigen Instrumenten

3. Meldepflichtige Person

Name: Name: Bank of America CorporationSitz: Wilmington, DEStaat: United States of America

4. Namen der Aktionäre (sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt)

5. Datum der Schwellenberührung 13.05.2026

6. Gesamtpositionen der meldepflichtigen Person

% der Stimmrechte, die % der Stimmrechte, die die Finanz-/ Total von Gesamtzahl der zu Aktien gehören sonstigen Instrumente repräsentieren beiden in % Stimmrechte des (7.A) (7.B.1 + 7.B.2) (7.A + 7.B) Emittenten Situation am Tag der 0,01 4,14 4,15 94.089.589 Schwellenberührung Situation in der 0,07 0,08 0,15 vorherigen Meldung

7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle

7.A: Stimmrechte die zu Aktien gehören

ISIN der Absolut direkt (-- 130 Absolut indirekt (-- 133 Direkt in % (-- 130 Indirekt in % (-- 133 Aktien BörseG 2018) BörseG 2018) BörseG 2018) BörseG 2018) AT0000641352 0 13.580 n/a 0,01 Summe: 13.580 0,01

7.B.1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments Verfalldatum Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Rights of Use n/a n/a 3826074 4,07 Right to Recall n/a n/a 34513 0,04 Summe: 3.860.587 4,11

7.B.2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018

Art des Verfalldatum Ausübungszeitraum / Barausgleich oder physische Stimmrechte Stimmrechte Instruments Laufzeit Abwicklung absolut in % Swaps 30/06/2026 - 18/01/ n/a Barausgleich 33374 0,04 2029 Summe: 33.374 0,04

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

Direkt Direkt gehaltene Direkt gehaltene Finanz-/ Total von Ziffer Name kontrolliert durch Stimmrechte in Aktien sonstige Instrumente (%) beiden (%) Ziffer (%) 1 Bank of America n/a n/a n/a Corporation 2 NB Holdings 1 n/a n/a n/a Corporation 3 BofAML Jersey 2 n/a n/a n/a Holdings Limited 4 BofAML EMEA Holdings 3 n/a n/a n/a 2 Limited 5 Merrill Lynch 4 0,01 4,12 4,13 International 6 BAC North America 2 n/a n/a n/a Holding Company 7 Bank of America, 6 n/a n/a n/a National Association 8 BofA Securities Inc. 2 n/a n/a n/a

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: 2026-05-14 Stimmrechte nach der Hauptversammlung:

10. Sonstige Informationen

(Ende)

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Aussender: CA Immobilien Anlagen AG Mechelgasse 1 1030 Wien Österreich Ansprechpartner: Christoph Thurnberger Tel.: +43 1 532 5907 504 E-Mail: christoph.thurnberger@caimmo.com Website: www.caimmo.com ISIN(s): AT0000641352 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1779084000051 ]

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May 18, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)