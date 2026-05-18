Jetzt zählt der Gasfluss: HOCH-1 geht in die Testphase

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ADX Energy meldete bei HOCH-1 (Hochfeld-1) den Abschluss der Bohrarbeiten, den Einbau der Produktionsausrüstung und die Freigabe des Bohrgeräts. Das Unternehmen erklärte, die Bohrung sei nun für die Perforation und die anschließenden Produktionstests vorbereitet. Nach Angaben des Managements solle die Testphase Mitte Juni 2026 beginnen, sobald die oberirdische Testausrüstung zum Standort gebracht worden sei.

ADX Energy meldete bei HOCH-1 (Hochfeld-1) den Abschluss der Bohrarbeiten, den Einbau der Produktionsausrüstung und die Freigabe des Bohrgeräts. Das Unternehmen erklärte, die Bohrung sei nun für die Perforation und die anschließenden Produktionstests vorbereitet. Nach Angaben des Managements solle die Testphase Mitte Juni 2026 beginnen, sobald die oberirdische Testausrüstung zum Standort gebracht worden sei.

Bohrung erreicht nächste Phase

ADX Energy teilte mit, dass HOCH-1 vom Bohrbetrieb in die Testvorbereitung übergegangen sei. Seit dem vorherigen Bericht habe das Unternehmen eine 4½-Zoll-Verrohrung eingebracht und zementiert. Zusätzlich sei eine 2?-Zoll-Produktionsausrüstung installiert worden. Über diese Ausrüstung kann Gas während der Tests kontrolliert an die Oberfläche geleitet werden. Damit ist die Bohrung technisch vorbereitet. Der nächste Schritt ist die Perforation. Dabei werden kleine Öffnungen durch die Verrohrung und den Zement geschaffen, damit Gas aus den Zielschichten in das Bohrloch fließen kann. Erst danach lässt sich prüfen, ob die entdeckten Zonen genug Gas mit ausreichendem Druck liefern.