Im zweiten Quartal 2025 ist Berkshire Hathaway überraschend beim größten US-Krankenversicherer UnitedHealth eingestiegen. Anleger feierten die Beteiligung der weltweit bekannten Investmentgesellschaft mit einem Kursfeuerwerk. Nun wurde bekannt, dass Berkshire Hathaway bereits wieder die Reißleine gezogen hat.Wie aus am Freitag veröffentlichten 13-F-Filings der Gesellschaft hervor ging, trennte sich Berkshire Hathaway bereits im ersten Quartal wieder komplett von den Anteilen des US-Krankenversicherers. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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