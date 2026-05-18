Die Wall Street hat ein neues Datum: den 12. Juni 2026. An diesem Tag soll laut Insidern der Börsengang des Raumfahrtunternehmens SpaceX stattfinden. Wie DER AKTIONÄR berichtete, dürfte es sich dabei um das größte IPO aller Zeiten handeln. Gleichzeitig stellte SpaceX Updates für das Starship sowie den Booster Super Heavy V3 vor. Das sollten Anleger jetzt wissen.Elon Musk schickt sich an, den Börsengang von SpaceX zeitnah durchzuziehen. Laut Berichten des Wall Street Journal und der Nachrichtenagentur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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