© Foto: Dall-EDie Angst vor einer Eskalation zwischen den USA und Iran durch Trumps-Drohung sowie neue Drohnenangriffe lassen die Ölpreise weiter steigen.Die internationalen Ölmärkte starten mit kräftigen Kursaufschlägen in die Woche. Auslöser sind neue geopolitische Spannungen im Nahen Osten, nachdem US-Präsident Donald Trump den Druck auf Iran massiv erhöht und vor "schwindender Zeit" für eine Einigung gewarnt hat. Gleichzeitig sorgen Drohnenangriffe auf kritische Infrastruktur in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien für wachsende Nervosität an den Rohstoffmärkten. Brent stieg am Montagfrüh auf über 112 US-Dollar je Barrel und erreichte damit den höchsten Stand seit Anfang Mai. …Den vollständigen Artikel lesen
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