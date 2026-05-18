Die Märkte starten mit deutlichem Zinsdruck in die Woche. Der festgefahrene US-Iran-Konflikt treibt Öl und Inflationserwartungen weiter nach oben. In der Konsequenz werden die Bond-Märkte abverkauft, was die Zinsen weiter nach oben treibt. Die Rendite zehnjähriger JGBs sprang heute um 10 Basispunkte auf ein Niveau, das zuletzt 1996 erreicht wurde!
Parallel stiegen auch US-Langläufer, die 30-jährige Treasury-Rendite erreichte den höchsten Stand seit fast drei Jahren.
Aktienmärkte kommen mit steigenden Zinsen durchaus klar, werden aber nevös, wenn es zu schnell geht. Mit der festgefahrenen Lage am Golf (Öl Richtung 111 $) verkompliziert sich das Bild.
Kioxia aus Japan sorgt für Aufsehen. Der NAND-Spezialist profitierte im März-Quartal von explodierenden Speicherpreisen und AI-Datacenter-Nachfrage.Für April bis Juni stellt der Konzern sogar einen operativen Gewinn von rund 1,3 Bio. Yen in Aussicht. Das wäre mehr als der operative Gewinn des gesamten Vorjahres.
Volker Schulz
Redaktionsleiter (https://www.bernecker.info/)
Parallel stiegen auch US-Langläufer, die 30-jährige Treasury-Rendite erreichte den höchsten Stand seit fast drei Jahren.
Aktienmärkte kommen mit steigenden Zinsen durchaus klar, werden aber nevös, wenn es zu schnell geht. Mit der festgefahrenen Lage am Golf (Öl Richtung 111 $) verkompliziert sich das Bild.
Kioxia aus Japan sorgt für Aufsehen. Der NAND-Spezialist profitierte im März-Quartal von explodierenden Speicherpreisen und AI-Datacenter-Nachfrage.Für April bis Juni stellt der Konzern sogar einen operativen Gewinn von rund 1,3 Bio. Yen in Aussicht. Das wäre mehr als der operative Gewinn des gesamten Vorjahres.
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