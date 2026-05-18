BÖRSE AKTUELL: Geopolitik belastet die Finanzmärkte (18.05.2026)

Die aktuellen Markt News werden weiterhin stark von geopolitischen Spannungen dominiert. Die Gespräche zwischen den USA und Iran sind festgefahren. US-Präsident Donald Trump warnte auf Truth Social, dass "die Zeit abläuft" und "nichts übrig bleiben wird", falls Teheran nicht schnell handelt. Anleger bewerten diese Aussagen als Signal für ein erhöhtes Risiko militärischer Eskalationen.

Zusätzliche Unsicherheit entstand durch Drohnenangriffe auf eine Nuklearanlage in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Für Dienstag wurde ein Treffen im Situation Room des Weißen Hauses angesetzt, bei dem mögliche militärische Optionen gegen Iran diskutiert werden sollen.

Auch das Verhältnis zwischen den USA und China bleibt ein zentraler Faktor für die Börse aktuell. Beim Treffen zwischen Trump und Xi kündigte China an, bis 2028 jährlich US-Agrarprodukte im Wert von mindestens 17 Milliarden US-Dollar zu kaufen. Gleichzeitig sicherten die USA Zusagen im Bereich seltener Erden. Beide Seiten veröffentlichten jedoch unterschiedliche Darstellungen der Vereinbarungen.

Schwache China-Daten sorgen für Druck an den Börsen

Die neuesten Markt News aus China enttäuschten deutlich. Die Einzelhandelsumsätze stiegen im Jahresvergleich lediglich um 0,2% und verzeichneten damit die schwächste Entwicklung seit Dezember 2022. Analysten hatten mit 2% gerechnet.

Auch die Industrieproduktion fiel schwächer aus und verlangsamte sich auf 4,1% im Jahresvergleich. Die Anlageinvestitionen gingen in den ersten vier Monaten des Jahres sogar um 1,6% zurück.

Zusätzlich verschärft sich die Krise am chinesischen Immobilienmarkt. Die Preise für Neubauten fielen bereits den 35. Monat in Folge. Gleichzeitig brachen die Autoverkäufe im Jahresvergleich um 21,6% ein.

Die chinesische Statistikbehörde bezeichnete das wirtschaftliche Umfeld als "düster und komplex" und forderte eine aktivere Fiskalpolitik. Neue Konjunkturmaßnahmen wurden bislang jedoch nicht angekündigt....

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