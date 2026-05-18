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DZ Bank
18.05.2026 09:11 Uhr
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Webinar - Märkte unter Strom: Wie gefährdet ist die Tech-Rally?

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Webinar - Märkte unter Strom: Wie gefährdet ist die Tech-Rally?

Die Aktienmärkte schwanken zwischen Rekordjagd und Nervosität: Geopolitische Risiken durch den Iran-Krieg, robuste US-Tech-Werte und wenig bewegende Inflationsdaten sorgen für ein spannungsgeladenes Umfeld. Im Raum stehen zentrale Fragen: Droht eine straffere Geldpolitik der FED - und ist die Rally bei Tech-Aktien noch fundamental begründet oder bereits von überzogener Euphorie getrieben?

Im Trading-Webinar am Montag, 18.05., um 19:00 Uhr analysieren Nicolas Saurenz von Feingold Research und Stefan Riße von Acatis die aktuelle Marktstimmung. Im Fokus stehen Sentiment, Volatilität, Positionierung und Kapitalflüsse sowie die Frage, ob Risiken rund um Iran, Ölpreis und Nahost-Konflikt ausreichend eingepreist sind und wie anfällig die großen US-Tech-Aktien bei einem Stimmungsumschwung wären.

Kostenfrei und ohne Anmeldung im YouTube Live-Stream ab 19:00 Uhr unter www.youtube.com/@kursplus9251

Referenten

  • Nicolas Saurenz, Feingold Research
  • Stefan Riße, ACATIS Investment


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