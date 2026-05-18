Jeden Montagmorgen berichten wir über fünf Dinge, die zum Wochenstart wichtig sind. Diesmal geht es um die KI als Chef, Taktiken für die nächste Gehaltsverhandlung, KI als Einkaufshelfer, Voicepilling im Büro und die Abwehr von Spam-Anrufen. Einer Bitkom-Umfrage zufolge sind drei von zehn Befragten der Meinung, dass Künstliche Intelligenz ihren Chef ersetzen könnte. Ob es dabei um die Fähigkeiten oder die Aufgaben des Vorgesetzten geht, ist allerdings ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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