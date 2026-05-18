Der Verband der Privaten Bausparkassen hat die Menschen hierzulande erneut zu ihren Sparmotiven befragt. Laut Frühjahrsumfrage liegt die Altersvorsorge weiterhin mit klarem Abstand vorne vor dem Sparen für Konsumzwecke. Das Sparziel Wohneigentum folgt auf Rang 3. Im Rahmen der Frühjahrsumfrage 2026 zu den Sparmotiven der Bundesbürger hat das Meinungsforschungsinstitut Kantar im Auftrag des Verbands der Privaten Bausparkassen über 2.000 Personen ab 14 Jahren befragt. Wie die Ergebnisse zeigen, bleibt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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