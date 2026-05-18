Im Rahmen einer strategischen Kooperation verzahnt immowelt seine Services mit der Softwarewelt von onOffice. Ziel der Zusammenarbeit ist, Immobilienmaklern die Dienste von immowelt direkt in der onOffice- Arbeitsumgebung bereit zu stellen und den Vermarktungserfolg zu steigern. Das Immobilienportal immowelt und der Softwareanbieter für die Immobilienvermarktung onOffice haben eine strategische Kooperation vereinbart. Die Partnerschaft soll es Immobilienprofis ermöglichen, künftig von einer optimalen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact