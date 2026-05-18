Frankfurt am Main (ots) -Das YouTube-Format "Deutschrap ideal" des Hessischen Rundfunks (hr) startet ab 23. Mai in die diesjährige Festival-Saison. Außerdem ist es als Medienpartner auf einigen der wichtigsten Deutschrap-Festivals im deutschsprachigen Raum unterwegs. Neben Artist-Interviews und Social-Media-Content setzt das Format 2026 verstärkt auf interaktive Live-Erlebnisse für die Community.Seit seinem Start als Radiosendung 2019 hat sich "Deutschrap ideal" (https://www.youtube.com/@Deutschrapideal) zu einer festen Größe in der HipHop-Kultur entwickelt. Auch in diesem Jahr begleitet das Team den Festival-Sommer quer durch Deutschland und die Schweiz - mit dem klaren Anspruch, näher an der Szene zu sein als zuvor. Host Simon Vogt sagt: "Wir gehen wieder rein. Für uns geht's darum, da zu sein, wo die Kultur passiert - auf den Festivals, bei den Artists und mitten in der Crowd. Die Community ist der Kern von allem."Neue Live-Formate "THE SESSIONS" beim Splash!-FestivalEin besonderes Highlight der diesjährigen Tour ist das Event-Format "THE SESSIONS" (https://www.dna-festival.de/the-sessions), das im Rahmen des Splash! Festival gemeinsam mit ARD Kultur (https://www.ard.de/ardkultur) präsentiert wird. Hier treffen Artists und Community direkt aufeinander - für Gespräche, kreative Prozesse und neue Perspektiven auf die Szene. Daraus entsteht ein exklusives Writing Camp mit Rap-Star JokA sowie Panel-Talks, die sich mit Themen wie Mental Health im Deutschrap auseinandersetzen.Mobiler und interaktiver Community-TruckEin zentrales Element der Tour bleibt der mobile und interaktive Community-Truck, der sich in den vergangenen Jahren zu einem echten Treffpunkt für Fans entwickelt hat. Dieses Jahr wird er noch stärker zur interaktiven Experience ausgebaut: Mit dem großen Deutschrap-Quiz wird der Truck zur Challenge-Zone für die Community. Besucherinnen und Besucher können ihr Wissen testen und sich die Frage stellen: Wer hat das größte Deutschrap-Wissen? Als Belohnung winken exklusive Gewinne - darunter Festival-Tickets für die kommende Saison.Darüber hinaus entstehen vor Ort spontane Interviews, Community-Momente und Social Content - direkt aus dem Herzen der Festivals."Deutschrap ideal" als Teil der KulturDie Festival-Tour ist erneut eingebettet in die übergreifende HipHop-Initiative der ARD (https://www.ardmediathek.de/hiphop). Über Bildschirme und QR-Codes erhalten Festival-Besucherinnen und -Besucher Zugang zu weiteren Formaten, Dokus und Podcasts rund um Urban Culture. Redaktionsleiter Patrick Secker sagt: "'Deutschrap ideal' ist ein echter Teil der HipHop-Szene geworden. Unser Anspruch ist es, diese abzubilden und ihr auch innerhalb der ARD eine starke Bühne zu geben."Tourdaten 2026- 0711 Festival - 23.05.2026- World Club Dome - 07.06.2026- Heroes Festival Geiselwind - 19. - 20.06.2026- Splash! Festival - 02. - 04.07.2026- Open Air Frauenfeld - 09. - 11.07.2026- Turn Up BRMN - 31.07. - 01.08.2026Zur hr-PresseseitePressekontakt:PressereferentSebastian HüblTelefon: 069 155 3789E-Mail: sebastian.huebl@hr.deHERAUSGEBERHessischer RundfunkKommunikationTel.: 069 155 3500E-Mail: kommunikation@hr.deOriginal-Content von: HR Hessischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177784/6276460