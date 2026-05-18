Die Techniken, die beim Vibe-Coding zum Einsatz kommen, könnten wegweisend für zukünftige Formen der Arbeit in anderen Branchen sein. Schließlich haben sich Arbeitsweisen aus dem Tech-Bereich schon früher ausgebreitet. Mit seinem Tweet zum Thema Vibe-Coding sorgte OpenAI-Mitgründer Andrew Karpathy im Februar 2025 für Aufmerksamkeit - und gab damit einer neuen Form des Programmierens einen Namen. Karpathy beschrieb darin, wie er durch Prompts einen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n