© Foto: Dall-EWährend ein Großteil der asiatischen Börsen schwächeln, sorgt Samsung trotz Streikgefahr dafür, dass sich der Kospi gegen den Abwärtstrend stemmt.Die Börsen im asiatisch-pazifischen Raum haben am Montag überwiegend schwächer geschlossen, nachdem neue geopolitische Spannungen zwischen den USA und Iran die Angst vor einer weiteren Eskalation im Nahen Osten geschürt hatten. Südkoreas Leitindex Kospi konnte sich gegen den Abwärtstrend stemmen. Für Rückenwind sorgte vor allem eine Kursrallye von Samsung, obwohl dem Technologiekonzern weiterhin ein möglicher Großstreik mit zehntausenden Beschäftigten droht. Nikkei, Hang Seng und ASX fallen Der Verkaufsdruck erfasste nahezu alle wichtigen Börsen …Den vollständigen Artikel lesen
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