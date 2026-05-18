Sie stehen wieder unter Strom: Die Aktien von Wasserstoff- respektive Brennstoffzellen-Spezialisten. Nach Jahren der Lethargie und fallenden Kursen von den Corona-Hochs aus haben sich zahlreiche Titel aus dem Sektor eindrucksvoll zurückgemeldet. Auch das Papier des kanadischen Brennstoffzellen-Urgesteins Ballard Power steigt wieder in der Anlegergunst.Übergeordnet ist es der wachsende Energiehunger insbesondere durch den Megatrend KI, der den Fokus zunehmend auch wieder auf die Brennstoffzelle lenkt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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