Wir stehen vor einer technologischen Zeitenwende. Während der Markt in den letzten Jahren oft von kurzfristigen Krypto-Hypes abgelenkt wurde, hat sich im Hintergrund eine technologische Infrastruktur etabliert, die das Fundament unseres Finanz- und Wirtschaftssystems nachhaltig verändert: Die Blockchain-Technologie.



Die Blockchain-Technologie hat ihre reine Experimentierphase längst hinter sich gelassen und ist im institutionellen Mainstream angekommen. Regulatorische Meilensteine - wie die jüngsten gesetzlichen Rahmenbedingungen in den USA und Europa (z. B. der Clarity Act), haben großen Banken und Vermögensverwaltern endgültig Rechtssicherheit gegeben. Die Zukunft der Blockchain liegt in drei gigantischen Wachstumsmärkten:



Tokenisierung von Sachwerten (Real World Assets): Egal ob Immobilien, Staatsanleihen oder Aktien, Vermögenswerte werden zunehmend digitalisiert. Sie können dadurch in Sekundenschnelle, rund um die Uhr und in beliebig kleinen Bruchteilen gehandelt werden.



Effizienz im globalen Zahlungsverkehr: Grenzüberschreitende Großtransaktionen, die früher Tage dauerten und hohe Gebühren kosteten, werden über Blockchain-Infrastrukturen in Sekundenbruchteilen für Cent-Beträge abgewickelt.



In Zeiten von Deepfakes und Datenmanipulation wird die Blockchain zur unverzichtbaren Instanz, um die Herkunft und Echtheit von Daten fälschungssicher zu zertifizieren. Um von dieser Entwicklung maximal zu profitieren, setzen wir auf etablierte Unternehmen, die entweder die unverzichtbare Infrastruktur bereitstellen oder Blockchain-Lösungen bereits profitabel in der echten Wirtschaft anwenden. Unsere Empfehlungen finden Sie in der TB-Daily ( KLICK HIER ).





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