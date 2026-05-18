Zürich (ots) -Am 18. Mai 2026 fällt in der Stadt Zürich der Startschuss für das neue Naturzentrum Zürich. Mit einem "Naturmobil" bringen die Voliere-Gesellschaft Zürich und der Zürcher Tierschutz künftig Themen rund um urbane Biodiversität und Vogelschutz direkt in die Gemeinden des Kantons Zürich. Geplant ist, die Voliere am Zürcher Mythenquai zu einem modernen Lern- und Erlebnisort mitten in der Stadt Zürich umzugestalten. Bis diese Pläne realisiert sind, wird das mobile Naturzentrum mit seinen Bildungsangeboten im Kanton unterwegs sein.Biodiversität - Grundlage für lebenswerte Städte und DörferDie Biodiversität in der Schweiz ist stark unter Druck: Rund ein Drittel aller Tier- und Pflanzenarten sowie über 40 Prozent der Lebensräume sind gefährdet. Städte, Agglomerationen und Dörfer bieten jedoch grosses Potenzial, um Natur im Siedlungsraum zu fördern - etwa durch den Einbezug von naturnahen, gut vernetzten Grünräumen in die Siedlungsplanung, die Begrünung von Dächern und Fassaden oder die Entsiegelung von Flächen. Das neue Naturzentrum Zürich setzt hier an: Es macht urbane Biodiversität sicht- und erlebbar, begeistert für Wildtiere im Siedlungsraum und stärkt das Bewusstsein für ihren Schutz und ihre Förderung.Vom historischen Standort zum modernen NaturzentrumIn einer Machbarkeitsstudie hat die Stadt Zürich verschiedene Sanierungsoptionen zur Erneuerung des denkmalgeschützten Volieren-Pavillons geprüft, um ihn zu einem Naturzentrum weiterzuentwickeln. Diese Ergebnisse dienen nun als Basis, um die nächsten Schritte zu einem modernen, zentral gelegenen Bildungszentrum zu evaluieren.Natur hautnah erleben und fördernBis zur Eröffnung des neuen Zentrums bringt das "Naturmobil" vielfältige Informationen über Pflanzen und Tiere im urbanen Raum direkt in die Gemeinden des Kantons Zürich. Vor Ort werden schulische und ausserschulische Workshops und Exkursionen sowie Führungen und Gartenberatungen für Private und Gemeinden angeboten. Leandra Pörtner, Leiterin des Naturzentrum Zürich, hat ein klares Ziel vor Augen: "Wir wollen wissenschaftlich fundiert, aber praxisnah die Faszination für die Vielfalt der Natur vor der Haustür wecken und aufzeigen, wie jeder selbst aktiv werden kann." Durch das Aufzeigen konkreter Handlungsmöglichkeiten sollen die Biodiversität und der Vogelschutz im Siedlungsgebiet gefördert werden.Natur on Tour: die ersten Haltestellen...Das "Naturmobil" ist jeweils während ein bis zwei Monaten in verschiedenen Gemeinden des Kantons Zürich im Einsatz. Die Tour startet am 18. Mai in der Stadt Zürich. Der erste Halt ist im Gemeinschaftszentrum Bachwiesen (18. Mai bis 19. Juni), danach folgt das Gemeinschaftszentrum Buchegg (22. Juni. bis 29. August). Die nächsten Stationen liegen in den Gemeinden Zumikon und Oberglatt.Die genauen Öffnungszeiten sowie das detaillierte Programm werden auf der neuen Website des Naturzentrums publiziert.Weitere Informationen:- ZT-Medienseite (https://www.zuerchertierschutz.ch/de/medien/detail/naturzentrum-zuerich) mit Bildern als Download- Neue Website Naturzentrum Zürich (https://naturzentrum-zuerich.ch) mit Programm Naturmobil (https://naturzentrum-zuerich.ch/news/neues-bildungsprogramm-fuer-schulklassen/)Pressekontakt:Leandra Pörtner, Leiterin Naturzentrum Zürichleandra.poertner@naturzentrum-zuerich.ch077 231 53 65Rommy Los, Geschäftsleitung Zürcher Tierschutzrlos@zuerchertierschutz.ch044 242 14 40Original-Content von: Zürcher Tierschutz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100057078/100940095