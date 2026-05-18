DAX im Minus - Ölpreise und Nahost-Konflikt drücken die Stimmung

Zum Wochenauftakt zeigt sich der DAX mit einer moderat negativen Tendenz. Auch der Euro Stoxx 50 notiert schwächer und bestätigt das verhaltene Bild in Europa. In den USA deuten die vorbörslichen Indikationen auf fallende Kurse bei Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 hin. In Asien hat der Nikkei 225 den Handel mit deutlichen Verlusten beendet.

Makroökonomischer Überblick

Im Fokus steht heute die geopolitische Lage rund um den Iran-Konflikt, die über steigende Ölpreise zunehmend Einfluss auf die Märkte nimmt. Parallel liefern Konjunkturdaten aus Deutschland ein gemischtes Bild: Die Baugenehmigungen verzeichnen im ersten Quartal einen deutlichen Anstieg und signalisieren kurzfristig Stabilität im angeschlagenen Immobiliensektor. Allerdings drohen steigende Finanzierungskosten und höhere Energiepreise diese Entwicklung wieder auszubremsen.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Lufthansa zeigt sich vorbörslich schwächer. Neben dem belastenden Ölpreisanstieg sorgt ein Bericht über eine mögliche Aufstockung der Beteiligung durch die Kühne Holding für Aufmerksamkeit. Die Perspektive eines strategischen Großaktionärs liefert zwar Impulse, wird am Markt jedoch nicht als Überraschung gewertet.

Sartorius hebt sich hingegen positiv ab und startet mit deutlichen Gewinnen. Auslöser ist ein Medienbericht über einen Einstieg des aktivistischen Investors Elliott beim Großaktionär Bio-Rad. Die möglichen Verflechtungen im Aktionärskreis nähren Spekulationen über strategische Veränderungen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit S&P 500 Bear UN7Q9T 9,02 8424,775202 Punkte 6,96 Open End DAX Bull UN4F2F 9,74 22918,360561 Punkte 25,33 Open End SAP SE Bull UN6FGU 3,62 108,24273 EUR 3,97 Open End DAX Bear UN1X9C 15,74 25377,95752 Punkte 15,4 Open End X-DAX Bull UN65UC 17,12 22140,374445 Punkte 14,19 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.05.2026; 10:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Exxon Mobiole Corp. Call UN4LEB 0,18 200,00 USD 10,65 16.09.2026 DAX Put UN6KU5 3,26 23800,00 Punkte 32,80 29.05.2026 DAX Call UG7GJC 3,33 26000,00 Punkte 17,37 18.09.2026 Palo Alto Networks Inc. Call UN62T9 2,72 240,00 USD 4,57 16.09.2026 Eli Lilly & Co Call UN1B93 0,079 1400,00 USD 10,14 16.09.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.05.2026; 10:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Infineon Technologies AG Long HD0CXR 5,07 52,18192 EUR 5 Open End DAX Long UG6H4J 7,25 17971,756402 Punkte 4 Open End Eckert & Ziegler SE Long HD9NZZ 6,99 7,205906 EUR 2 Open End Nasdaq-100 Long UN5UC7 18,06 28170,881563 Punkte 30 Open End DAX Short UN6Z5F 3,31 25146,285475 Punkte 20 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.05.2026; 10:00 Uhr;

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