DAX im Minus - Ölpreise und Nahost-Konflikt drücken die Stimmung

Zum Wochenauftakt zeigt sich der DAX mit einer moderat negativen Tendenz. Auch der Euro Stoxx 50 notiert schwächer und bestätigt das verhaltene Bild in Europa. In den USA deuten die vorbörslichen Indikationen auf fallende Kurse bei Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 hin. In Asien hat der Nikkei 225 den Handel mit deutlichen Verlusten beendet.
Makroökonomischer Überblick
Im Fokus steht heute die geopolitische Lage rund um den Iran-Konflikt, die über steigende Ölpreise zunehmend Einfluss auf die Märkte nimmt. Parallel liefern Konjunkturdaten aus Deutschland ein gemischtes Bild: Die Baugenehmigungen verzeichnen im ersten Quartal einen deutlichen Anstieg und signalisieren kurzfristig Stabilität im angeschlagenen Immobiliensektor. Allerdings drohen steigende Finanzierungskosten und höhere Energiepreise diese Entwicklung wieder auszubremsen.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Lufthansa zeigt sich vorbörslich schwächer. Neben dem belastenden Ölpreisanstieg sorgt ein Bericht über eine mögliche Aufstockung der Beteiligung durch die Kühne Holding für Aufmerksamkeit. Die Perspektive eines strategischen Großaktionärs liefert zwar Impulse, wird am Markt jedoch nicht als Überraschung gewertet.
Sartorius hebt sich hingegen positiv ab und startet mit deutlichen Gewinnen. Auslöser ist ein Medienbericht über einen Einstieg des aktivistischen Investors Elliott beim Großaktionär Bio-Rad. Die möglichen Verflechtungen im Aktionärskreis nähren Spekulationen über strategische Veränderungen.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|S&P 500
|Bear
|UN7Q9T
|9,02
|8424,775202 Punkte
|6,96
|Open End
|DAX
|Bull
|UN4F2F
|9,74
|22918,360561 Punkte
|25,33
|Open End
|SAP SE
|Bull
|UN6FGU
|3,62
|108,24273 EUR
|3,97
|Open End
|DAX
|Bear
|UN1X9C
|15,74
|25377,95752 Punkte
|15,4
|Open End
|X-DAX
|Bull
|UN65UC
|17,12
|22140,374445 Punkte
|14,19
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.05.2026; 10:00 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Exxon Mobiole Corp.
|Call
|UN4LEB
|0,18
|200,00 USD
|10,65
|16.09.2026
|DAX
|Put
|UN6KU5
|3,26
|23800,00 Punkte
|32,80
|29.05.2026
|DAX
|Call
|UG7GJC
|3,33
|26000,00 Punkte
|17,37
|18.09.2026
|Palo Alto Networks Inc.
|Call
|UN62T9
|2,72
|240,00 USD
|4,57
|16.09.2026
|Eli Lilly & Co
|Call
|UN1B93
|0,079
|1400,00 USD
|10,14
|16.09.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.05.2026; 10:00 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Infineon Technologies AG
|Long
|HD0CXR
|5,07
|52,18192 EUR
|5
|Open End
|DAX
|Long
|UG6H4J
|7,25
|17971,756402 Punkte
|4
|Open End
|Eckert & Ziegler SE
|Long
|HD9NZZ
|6,99
|7,205906 EUR
|2
|Open End
|Nasdaq-100
|Long
|UN5UC7
|18,06
|28170,881563 Punkte
|30
|Open End
|DAX
|Short
|UN6Z5F
|3,31
|25146,285475 Punkte
|20
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.05.2026; 10:00 Uhr;
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