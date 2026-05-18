Bornheim (ots) -Die Debatte um den hohen Krankenstand in Deutschland spitzt sich zu - und mit ihr die politischen Vorschläge. Von gestrichenen Lohnfortzahlungen über Karenztage bis hin zur Abschaffung der telefonischen Krankschreibung stehen Maßnahmen im Raum, die kranke Beschäftigte stärker unter Druck setzen sollen. Hintergrund sind steigende Fehlzeiten und wirtschaftliche Belastungen in Milliardenhöhe. Doch Kritiker warnen: Statt Ursachen zu lösen, könnten solche Eingriffe das Vertrauen im Arbeitsmarkt massiv beschädigen.Wenn Krankheit zum Misstrauenstatbestand wird, kippt die gesamte Beziehung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Dann geht es nicht mehr um Leistung, sondern um Kontrolle. Hier erfahren Sie, warum solche Maßnahmen kurzfristig attraktiv wirken, langfristig aber Motivation, Gesundheit und Produktivität gefährden können.Zwei Denkansätze, ein Ziel - aber unterschiedliche WegeIm Kern der aktuellen Diskussion stehen zwei gegensätzliche Annahmen. Während die eine Seite davon ausgeht, dass strengere Regeln Fehlzeiten automatisch reduzieren, zeigt die betriebliche Realität ein differenzierteres Bild. Denn Ausfälle entstehen selten zufällig, sondern folgen bestimmten Mustern - und genau diese lassen sich beeinflussen. Unternehmen, die gezielt an Arbeitsbedingungen, Führung und Prävention arbeiten, berichten häufig von stabileren Fehlzeiten. Maßnahmen, die ausschließlich auf Kontrolle setzen, greifen daher oft zu kurz und adressieren lediglich Symptome.Wenn Druck Fehlanreize schafftSobald Krankheit mit finanziellen oder organisatorischen Nachteilen verbunden ist, verändert sich das Verhalten von Beschäftigten. Viele erscheinen trotz gesundheitlicher Einschränkungen zur Arbeit, um negative Konsequenzen zu vermeiden. Dieses Phänomen, bekannt als Präsentismus, wirkt auf den ersten Blick produktiv, führt jedoch häufig zu längeren Krankheitsverläufen, steigenden Ansteckungsrisiken und sinkender Leistungsfähigkeit im Team.Ökonomisch betrachtet entsteht so eine Scheinentlastung. Zwar sinken kurzfristig die gemeldeten Fehlzeiten, gleichzeitig steigen jedoch indirekte Kosten, etwa durch Produktivitätsverluste, Folgeerkrankungen oder zusätzliche Ausfälle im Kollegenkreis. Unternehmen verschieben das Problem damit zeitlich und organisatorisch, anstatt es zu lösen.Gleichzeitig verschiebt sich das Verhältnis zwischen Arbeitgebern und Beschäftigten. Wo Misstrauen wächst, verliert Eigenverantwortung an Bedeutung. An ihre Stelle tritt Kontrolle - mit spürbaren Auswirkungen auf Motivation und Bindung. Wer sich im Krankheitsfall rechtfertigen muss, wird langfristig kaum Vertrauen in die Organisation entwickeln.Fehlzeiten haben strukturelle UrsachenAuffällig ist zudem, dass Fehlzeiten selten isoliert betrachtet werden können. Neben gesundheitlichen Faktoren spielen Arbeitsorganisation und Führung eine entscheidende Rolle. Hohe Belastung, mangelnde Planbarkeit oder unklare Zuständigkeiten erhöhen das Risiko für Ausfälle deutlich. Besonders in Bereichen mit Schichtarbeit oder hoher Taktung können sich Krankheitswellen schnell verstärken, wenn keine stabilen Vertretungsmechanismen vorhanden sind.Umgekehrt zeigen Unternehmen mit klaren Abläufen und verlässlichen Strukturen häufig eine höhere Stabilität. Frühzeitige Abstimmung, transparente Prioritäten und funktionierende Übergaben wirken hier wie ein Puffer gegen Eskalationen. Fehlzeiten werden dadurch nicht vollständig verhindert, aber besser abgefedert.Prävention wirkt - wenn sie richtig umgesetzt wirdNeben strukturellen Verbesserungen kommt der Prävention eine zentrale Bedeutung zu. Betriebliche Gesundheitsförderung, Trainingsangebote oder ergänzende Absicherungen können dazu beitragen, Ausfälle messbar zu beeinflussen. Allerdings zeigt die Praxis, dass der Erfolg stark von der Umsetzung abhängt.Entscheidend ist nicht allein das Angebot, sondern dessen Nutzung. Maßnahmen müssen zur Zielgruppe passen, zeitlich erreichbar sein und klar kommuniziert werden. Ohne diese Voraussetzungen bleiben selbst gut gemeinte Programme wirkungslos. In vielen Unternehmen scheitert Prävention weniger am Willen als an der konkreten Ausgestaltung.Politische Rahmenbedingungen als entscheidender FaktorNicht zuletzt beeinflussen steuerliche und sozialpolitische Regelungen, welche Maßnahmen Unternehmen überhaupt ergreifen. Der gesetzliche Rahmen setzt klare Anreize - und diese wirken oft stärker als einzelne Programme im Unternehmen.Während kurzfristige finanzielle Entlastungen teilweise großzügig ermöglicht werden, stoßen kontinuierliche Gesundheitsmaßnahmen häufig an enge Grenzen. Dadurch entsteht eine strukturelle Schieflage: Kurzfristige Lösungen lassen sich leichter umsetzen als langfristige Investitionen in Stabilität und Prävention.Diese Logik spiegelt sich auch in der öffentlichen Debatte wider. Maßnahmen, die schnell Wirkung versprechen und einfach kommunizierbar sind, dominieren den Diskurs. Komplexere Ansätze, die auf nachhaltige Veränderungen abzielen, bleiben dagegen weniger sichtbar, obwohl sie langfristig oft wirksamer sind.Fazit: Kontrolle ersetzt keine UrsachenbekämpfungDie aktuelle Debatte konzentriert sich stark auf sichtbare Symptome, während strukturelle Lösungsansätze in den Hintergrund geraten. Zwar können strengere Regeln kurzfristig Effekte zeigen, doch sie verändern gleichzeitig Verhalten und Unternehmenskultur - nicht immer zum Positiven.Präventions- und Strukturmaßnahmen benötigen mehr Zeit und sind weniger unmittelbar sichtbar, stärken jedoch nachhaltig Gesundheit, Motivation und Produktivität. Genau darin liegt ihr Vorteil: Sie wirken nicht gegen Beschäftigte, sondern mit ihnen.Letztlich entscheidet nicht die Härte der Maßnahmen über den Erfolg, sondern ihre Zielgenauigkeit. Wer Fehlzeiten langfristig senken will, muss die Ursachen in den Blick nehmen und nicht allein auf Druck setzen.Über Reiner Huthmacher:Reiner Huthmacher ist Berater für Arbeitgeberattraktivität und Personalstabilität in KMU. Er unterstützt mittelständische Unternehmen dabei, sich vom reaktiven Fachkräftesucher zu einem Arbeitgeber zu entwickeln, bei dem die richtigen Menschen kommen und bleiben. 2021 gründete er die Marke Fachkräftemagnet, 2024 folgte die Huthmacher Consulting GmbH. Sein 6-Schritte-System verbindet strategisches Benefit-Management und datenbasierte Fluktuationsprävention mit Passungsdiagnostik im Auswahl- und Onboardingprozess - damit Entscheidungen nicht aus Bauchdruck, sondern aus Klarheit getroffen werden und Neustarts seltener werden. Weitere Informationen unter: www.fachkraeftemagnet.net (http://www.fachkraeftemagnet.net).Pressekontakt:Huthmacher Consulting GmbHVertreten durch: Reiner HuthmacherE-Mail: reiner.huthmacher@fachkraeftemagnet.netWeb: https://www.fachkraeftemagnet.net/Original-Content von: Huthmacher Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176533/6276530