Grünes Licht für die Mine: Lizenz erteilt, Produktion rückt näher

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Aguia Resources hat für Tres Estradas die Betriebslizenz erhalten und damit einen zentralen Schritt vom Projektaufbau in Richtung Produktion erreicht. Die Umweltbehörde FEPAM (Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luís Roessler) habe die Genehmigung erteilt. Nach Unternehmensangaben könnten nun Abbau, Transport und Verarbeitung von PAMPAFOS beginnen. Das erste Material solle Anfang Juni im Werk in Caçapava do Sul verarbeitet und abgefüllt werden.

Aguia Resources hat für Tres Estradas die Betriebslizenz erhalten und damit einen der wichtigsten Schritte in der Entwicklung des Phosphatprojekts erreicht. Das Unternehmen teilte mit, die Umweltbehörde FEPAM (Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luís Roessler) habe die Genehmigung erteilt. Damit könne Aguia nun mit dem Abbau beginnen, Material zur Anlage in Caçapava do Sul bringen und PAMPAFOS für den lokalen Düngemittelmarkt vorbereiten.

Lizenz öffnet den Weg zum Abbau

Für Aguia ist die Genehmigung mehr als ein formaler Schritt. Sie macht aus Tres Estradas ein Projekt, das in die praktische Umsetzung übergeht. Das Unternehmen erklärte, die Bergbaugeräte seien bereits vor Ort. Zunächst werde Mutterboden abgetragen, danach sollten besonders hochwertige Bereiche im nordöstlichen Teil der Grube gewonnen werden.



Phosphat ist ein wichtiger Bestandteil von Düngemitteln. Es hilft Pflanzen beim Wachstum und spielt in der Landwirtschaft eine zentrale Rolle. Aguia verweist darauf, dass der Markt in der Region stark auf eingeführte Ware angewiesen sei. Mit PAMPAFOS wolle das Unternehmen eine lokale Alternative bereitstellen und die Versorgung für landwirtschaftliche Betriebe stabiler machen.