Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Kevin Warsh löst Jerome Powell als Fed-Chef ab, im Interesse der US-Wirtschaft ist zu hoffen, dass Konflikte mit Präsident Trump nicht lange auf sich warten lassen1, so Patrick Franke von der Helaba.Thomas Becket (ca. 1119-1170) sei Freund und Lord Chancellor (etwa: Regierungschef) des englischen Königs Henry II. gewesen. Als der König Becket im Jahr 1162 aber zum Erzbischof von Canterbury habe ernennen wollen, habe ihn dieser gewarnt, dass er in der neuen Funktion die Interessen der Kirche und seines Amtes in den Vordergrund stellen würde. Genau dies habe er dann auch getan und es sei in der Folge zu harten politischen Konflikten zwischen den beiden gekommen, die gute Beziehung sei zerbrochen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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