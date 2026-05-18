Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zum Ende der Woche waren vor allem die zunehmenden Zinssorgen in den USA ein wichtiges Thema, so die Analysten der Helaba.Diese stünden im Zusammenhang mit den kriegsbedingt erhöhten Inflationsraten und -erwartungen. Da sich in der Straße von Hormus und an den Energiemärkten noch immer keine Entspannung zeige, gebe es kaum Gründe, die Erwartungen höherer Leitzinsen in Frage zu stellen. Allerdings sei in diesem Zusammenhang auch auf das Dilemma der Geldpolitik dies- und jenseits des Atlantiks hingewiesen. Mit höheren Inflationsraten und -erwartungen würden auch die Marktzinsen steigen und beides wirke tendenziell konjunkturbelastend. Die Zentralbanker würden daher nur vorsichtig und zögerlich an der Zinsschraube drehen können. Datenseitig bleibe es heute zunächst ruhig, was aber nicht für das Marktgeschehen gelten müsse. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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