Hannover (www.anleihencheck.de) - In dieser Woche dürfen wir uns über verschiedene Stimmungsindikatoren freuen, u.a. PMIs für verschiedene europäische Länder und Zahlen des ifo-Instituts, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Das Sitzungsprotokoll der Fed könnte am Mittwoch noch einmal die Märkte bewegen, das Überraschungspotenzial dürfte aber eher begrenzt sein. Zunächst dürfen wir uns heute aber über den NAHB-Index freuen, welcher ein wichtiger Pulsmesser für die Vitalität des US-Immobilienmarktes ist, so die Analysten der NORD/LB. Die Diagnoseprognose sei allerdings wenig erfreulich: Aufgrund der anhaltend schwierigen Lage auf der Zinsseite dürfte sich der Häusermarkt auf einem niedrigen Niveau seitwärts bewegen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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