Volkswagen rang der IG Metall Ende 2024 die Vereinbarung ab, die Produktionskapazität in Deutschland um mehr als 700.000 Fahrzeuge zu reduzieren. Dieser Kapazitätenabbau ist nun weitgehend abgeschlossen. Parallel bestätigt Xpeng Gespräche mit Volkswagen über die Nutzung eines Werks in Europa. Ende 2024 war die Stimmung beim Volkswagen-Management und den Beschäftigten zum Zerreißen gespannt. Der Autobauer drohte mit Werksschließungen, die Belegschaft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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