© Foto: Richard Drew - APSmall Caps haben Anleger zuletzt begeistert. Doch steigende Renditen bringen die Rallye ins Wanken. Gleichzeitig entsteht im Schatten von Nvidia und Co. eine neue KI-Chance.Small-Cap-Aktien geraten nach ihrer starken Rallye wieder unter Druck. Der Russell-2000-Index verlor am Freitag 2,4 Prozent. Laut Dow Jones Market Data war das der stärkste Tagesrückgang seit dem 13. November. Belastet wurde das Segment vor allem durch steigende Renditen langlaufender amerikanischer Staatsanleihen. Die Rendite 30-jähriger Papiere erreichte den höchsten Stand seit dem 17. Juli 2007. Für kleinere Unternehmen ist das besonders kritisch. Sie arbeiten häufiger mit variabel verzinsten Schulden und haben oft …Den vollständigen Artikel lesen
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