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WKN: 3428 | ISIN: DK00000LEGO0 | Ticker-Symbol: -
Branche
Konsumgüter
Aktienmarkt
nicht börsennotiert
1-Jahres-Chart  (nicht börsennotiert)
LEGO A/S Chart 1 Jahr
WH SelfInvest
18.05.2026 10:50 Uhr
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Lego als Geldanlage

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Lego als Geldanlage

Lego als Geldanlage? Was zunächst nach Kindheitserinnerung klingt, entwickelte sich laut einer Studie langfristig sogar besser als viele klassische Investments.

Bestimmte Lego-Sets erzielten zwischen 1987 und 2015 im Schnitt Renditen von rund 11 % pro Jahr.

Besonders gefragt: seltene Sets und Film-Editionen. Doch Vorsicht: Hohe Transaktionskosten, geringe Liquidität und mögliche Verzerrungen der Daten machen Lego eher zur spekulativen Sammleranlage als zum sicheren Investment.

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Risikohinweis
Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

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