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Lego als Geldanlage

Lego als Geldanlage? Was zunächst nach Kindheitserinnerung klingt, entwickelte sich laut einer Studie langfristig sogar besser als viele klassische Investments.

Bestimmte Lego-Sets erzielten zwischen 1987 und 2015 im Schnitt Renditen von rund 11 % pro Jahr.

Besonders gefragt: seltene Sets und Film-Editionen. Doch Vorsicht: Hohe Transaktionskosten, geringe Liquidität und mögliche Verzerrungen der Daten machen Lego eher zur spekulativen Sammleranlage als zum sicheren Investment.

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Risikohinweis

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