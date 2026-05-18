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swissnet Group ernennt Urs van Stiphout zum Verwaltungsratspräsidenten



18.05.2026 / 11:00 CET/CEST

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swissnet Group ernennt Urs van Stiphout zum Verwaltungsratspräsidenten Berg, Schweiz - 18. Mai 2026 - Die swissnet Group (ISIN: CH0451123589- Ticker: MLBMD), ein führender Anbieter von ICT-Lösungen und cloudbasierten Netzwerkinfrastrukturen, gibt bekannt, dass Urs van Stiphout mit Wirkung zum 11. Mai 2026 zum Präsidenten des Verwaltungsrates der swissnet AG ernannt wurde. Urs van Stiphout ist Partner der Schweizer Anwaltskanzlei HofervanStiphout in Baden und Bern. Als Gründer und CEO eines internationalen Fintech-Unternehmens sowie mit langjähriger Erfahrung in der Finanz- und Bankenbranche in New York und London verbindet er unternehmerisches Denken mit juristischer Expertise. Als Anwalt mit ausgewiesenen Kenntnissen in M&A, Finanzierungen und internationalen Kooperationen bringt er eine einzigartige Kombination aus Praxis und Recht in sein Mandat als Verwaltungsratspräsident der Swissnet ein. Jonathan Sauppe wird weiterhin als Co-CEO DACH die operative Führung und strategische Weiterentwicklung der swissnet Group in der DACH-Region verantworten, während Roger Tabbal unverändert als Co-CEO International die internationalen Aktivitäten und die globale Expansion der Gruppe führt. "Mit Urs van Stiphout gewinnen wir einen erfahrenen Experten mit ausgeprägter juristischer, unternehmerischer und strategischer Kompetenz. Seine Erfahrung in der Begleitung wachstumsstarker Unternehmen und komplexer Unternehmenssituationen wird für die weitere Entwicklung der swissnet Group von großem Wert sein", sagte Jonathan Sauppe, Co-CEO DACH der swissnet Group. Urs van Stiphout ergänzt: "Die swissnet Group hat sich in den vergangenen Jahren erfolgreich als international ausgerichtete Technologiegruppe positioniert. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Verwaltungsrat und dem Management die weitere Entwicklung des Unternehmens aktiv mitzugestalten." Die Änderung wurde im schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) am 15. Mai 2026 veröffentlicht. Über Swissnet Group Die Swissnet Group ist ein führender Anbieter von standortbasierten Marketing-Softwarelösungen (LBM), Wi-Fi-Infrastruktursystemen und Wi-Fi-Gäste-Hotspots. Die Gruppe bedient Kunden unter anderem in den Bereichen Einzelhandel, Gastgewerbe, Gesundheitswesen und öffentlicher Sektor. Mit ihren Tochtergesellschaften verfügt die Swissnet Group zudem über herausragende Expertise in den Bereichen digitale Transformation und Software as a Service. Mit intelligenten und vollständig cloudbasierten Technologien unterstützt die Swissnet Group Unternehmen bei ihren Omnichannel-Strategien und bietet so greifbaren Mehrwert und Erfolg. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.swissnet.ag Kontakt Unternehmen

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jonathansauppe@swissnet.ag

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Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann

swissnet@edicto.de

Tel.: +49 69 905 505-53





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