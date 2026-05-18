Mitteilung der PORR AG:

PORR kauft Trockenbauer rhtb

Die PORR hat 51 % der Gesellschaftsanteile des Trockenbauspezialisten rhtb: mit Sitz in Wien, Bad Vöslau und Berlin erworben. Das Leistungsspektrum von rhtb: umfasst den klassischen Trockenbau in allen seinen Varianten samt integrierten Heiz-Kühl-Systemen, Doppel- und Hohlraumböden sowie hochwertigen Systemtrennwänden.

PORR CEO Karl-Heinz Strauss erklärt: "Mit der Mehrheitsübernahme bei rhtb: ergänzt die PORR ihr Portfolio um entscheidende Leistungen im Innenausbau. Als besonders wertvoll sehen wir die Kompetenzen des Unternehmens im Bauen von Heiz- und Kühldecken für den Neubau und für Sanierungen sowie im Bereich Doppelböden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...