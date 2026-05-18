© Foto: Matthias Balk - dpaDer Vorstandsvorsitzende von Mercedes-Benz erklärt, er sei bereit, in die Rüstungsproduktion einzusteigen, sofern dies "wirtschaftlich sinnvoll" sei. Ist Rüstung der Silberstern am Horitzont für Mercedes? Ausschließen will der Konzern offenbar nicht den Einstieg in die Rüstungsindustrie. "Die Welt ist unberechenbarer geworden, und ich denke, es ist völlig klar, dass Europa sein Verteidigungsprofil stärken muss", sagts CEO Ola Källenius am Freitag dem Wall Street Journal. "Sollten wir dabei eine positive Rolle spielen können, wären wir dazu bereit." Wettbewerber Volkswagen verhandelt bereits mit israelischen Unternehmen über die Produktion von Komponenten für das israelische …Den vollständigen Artikel lesen
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