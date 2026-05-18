Der aktuelle Kurs der Digitalisierung im Makler:innenmarkt lagert immer mehr Daten und Prozesse in Plattformen aus. Damit einher geht auch ein Verlust der unternehmerischen Freiheit, und eine Frage stellt sich: Wer hat eigentlich das Ruder in der Hand? Ein Kommentar Ein Artikel von Christopher Kluwe, Geschäftsführer der aruna GmbH Am Anfang war die Papierakte. Sie war unhandlich, teilweise unleserlich und ohne (Daten-)Sicherung. Es folgten erste Verwaltungsprogramme, die die Prozesse im eigenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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