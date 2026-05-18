Der Dax ringt vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage um neues Aufwärtsmomentum. Gleiches gilt für die Aktie der Deutschen Bank. Die Ende April vom Finanzinstitut vorgelegten Zahlen fielen bekanntlich stark aus, doch sie vermochten es nicht, den Aktienkurs nachhaltig zu stimulieren. Im Ergebnis entwickelte sich die Aktie zuletzt tendenziell seitwärts. Das birgt Risiken. Droht der Deutsche-Bank-Aktie eine Abwärtswelle?Deutsche Bank - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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