DAX Prognose für Montag, 18.05.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist Freitagmorgen bei 24.082 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index versuchte am Morgen nach Norden auszubrechen, scheiterte aber. Es ging direkt in den Rückwärtsgang in den Bereich der 24.000 Punkte zurück. Die Bullen schafften es zunächst den DAX zu stabilisieren und eine kleine Entlastungsbewegung abzubilden, die Gewinne wurden am frühen Nachmittag aber direkt wieder abgegeben. Erst zum Xetra Schluss hin gelang die Stabilisierung. Zum Wochenschluss wurde ein Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich konnte sich der Index moderat erholen, gab die Gewinne bis zum Handelsschluss aber wieder ab. Der DAX ging bei 23.886 Punkten aus dem Tages- Wochenhandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? Key Takeaways

Die kurzfristige DAX Prognose bleibt bearish, nachdem wichtige Unterstützungen wie die SMA200 und das 23,6 %-Retracement unterschritten wurden.

Der Bereich um 23.700 Punkte ist kurzfristig entscheidend - darunter drohen weitere Rücksetzer in Richtung 23.500 Punkte und tiefer.

Für eine nachhaltige Erholung müsste der DAX Aktuell zunächst die SMA20 und anschließend die SMA50 zurückerobern.

Der DAX ist am Freitag mit deutlichen Verlusten aus dem Handel gegangen und bleibt damit auch zum Wochenstart angeschlagen. Bereits am Morgen scheiterte ein Ausbruchsversuch über die Marke von 24.000 Punkten, woraufhin der Index direkt unter Druck geriet. Zwar gelang zwischenzeitlich eine Stabilisierung, nachhaltige Kaufdynamik blieb jedoch aus.

Zum Xetra-Schluss notierte der DAX bei 23.955 Punkten, nachbörslich fiel der Index bis auf 23.886 Punkte zurück. Auch der Start in den Montagshandel zeigt weiterhin Schwäche: Vorbörslich wurde der DAX bei 23.727 Punkten gehandelt und damit deutlich unter dem Schlussniveau vom Freitagabend.

Damit bleibt die kurzfristige DAX Prognose vorerst eingetrübt.

DAX Aktuell: Gewinner und Verlierer im Überblick

Zu den stärksten Werten im DAX gehörten am Freitag:

SAP +2,64 %

Fresenius Medical Care +2,28 %

Hannover Rück +1,36 %

Deutlich unter Druck standen hingegen:

Heidelberg Materials -6,17 %

Siemens -4,50 %

MTU Aero Engines -4,37 %

Insgesamt schlossen lediglich 10 DAX-Werte im Plus, während 30 Aktien Verluste verzeichneten....

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