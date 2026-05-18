Die Ergebnisse von cyan AG für das Geschäftsjahr 2025 bestätigen die operative Wende, mit einem Umsatzanstieg von ca. 30 % im Vergleich zum Vorjahr auf 9,2 Mio. EUR und einem positiven EBITDA von 0,8 Mio. EUR. Obwohl die Erträge durch einige nicht wiederkehrende Effekte unterstützt wurden, ist das eigenständige Cybersecurity-Geschäft nun auf EBITDA-Ebene profitabel, der Cashflow hat sich verbessert und die Bilanz bleibt solide. Operativ setzte sich der Schwung im Telekommunikationssektor fort, mit einem Anstieg der Endkundenbasis um 47 %, angetrieben durch die Rollouts von Orange und starkem Wachstum in der EMEA-Region. Für das Geschäftsjahr 2026 prognostiziert das Management weiteres Umsatzwachstum, jedoch ein leicht niedrigeres, aber weiterhin positives EBITDA, was auf normalisierte einmalige Effekte und einen signifikanten Anstieg der Personalkosten zur Ermöglichung von Guard 360-Möglichkeiten zurückzuführen ist. Wir bestätigen unser Kursziel von 4,00 EUR und empfehlen weiterhin BUY. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/cyan-ag
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