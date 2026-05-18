Vor einigen Jahren hat Microsoft einen besonderen Modus für Meetings in Teams eingeführt. Jetzt steht der Together-Mode vor dem Aus und wird in wenigen Wochen entfernt. Warum Microsoft diesen Schritt unternimmt. Während der Corona-Pandemie haben zahlreiche Anbieter von Meeting-Software ihre Tools mit neuen Features ausgestattet. So auch Microsoft, die Teams im Juli 2020 einen Together-Mode verpasst haben. Darüber sollten sich Meetings im virtuellen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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